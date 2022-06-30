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Ворог евакуював залишки гарнізону зі Зміїного і, ймовірно, покинув острів, - ОК "Південь"

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Ворог евакуював залишки гарнізону зі Зміїного і, ймовірно, покинув острів, - ОК "Південь"
Залишки російського гарнізону евакуйовано зі Зміїного, ймовірно, ворог залишив острів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці оперативне командування "Південь".

"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи.

Остаточні результати операції дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ уразили ще один російський "Панцир" на острові Зміїний, - ОК "Південь"

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Правильное решение, в Чернобаевку как более безопасное место.
  • IN UA 7395a7cc
    На Змеином ЗСУ отрабатывают тактику освобождения Крыма.
    Скоро и Крым будет так гореть, а рашисты драпать вплавь кто на чём.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    нарешті, дійшло, шо коли українці посилають на х#й, то треба йти?
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