Повернути всі окуповані території Україні цілком реально, - голова МЗС Британії Трасс
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Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що повністю витіснити російські війська з України є реалістичною метою.
Про це вона сказала в ефірі радіо BBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Вся територія України, яку захопила Росія, є незаконно окупованою. І, зрештою, росіян потрібно витіснити з усієї цієї території" - заявила Трасс.
Відповідаючи на питання, чи вірить британський уряд, що Росію можна буде витіснити з усієї України протягом осяжного періоду часу, вона сказала: "Це реально, і саме тому ми надаємо додаткову летальну допомогу".