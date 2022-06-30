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Повернути всі окуповані території Україні цілком реально, - голова МЗС Британії Трасс

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Повернути всі окуповані території Україні цілком реально, - голова МЗС Британії Трасс
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що повністю витіснити російські війська з України є реалістичною метою.

Про це вона сказала в ефірі радіо BBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Вся територія України, яку захопила Росія, є незаконно окупованою. І, зрештою, росіян потрібно витіснити з усієї цієї території" - заявила Трасс.

Відповідаючи на питання, чи вірить британський уряд, що Росію можна буде витіснити з усієї України протягом осяжного періоду часу, вона сказала: "Це реально, і саме тому ми надаємо додаткову летальну допомогу".

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це не тільки реально-це буде зроблено...
  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Все це реально, але без зеленого шапіто.
  • Мобильный крематорий
    Война будет долгой. Сам факт победы даже под сомнение не ставится. Вопрос лишь в цене. Если Запад будет шустрее поставлять оружие, то кацапов удастся разбить меньшими жертвами. В ином случае, победа дастся большими потерями и разрушениями.
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