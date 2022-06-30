Окупанти призначають керівниками своїх "адміністрацій" осіб з РФ, - Запорізька ОВА

На тимчасово зайнятих територіях російські загарбники проводять збори місцевих для призначення "старостами" колаборантів, не отримуючи підтримки, вдаються до призначення керівниками окупаційних адміністрацій осіб з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"За інформацією української розвідки, російські окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях поширюють неправдиву інформацію про те, що повернення української влади не відбудеться. Проводять збори у місцевих громадах з метою призначення старостами окупованих населених пунктів колаборантів з числа місцевого населення. Не отримуючи підтримки місцевих жителів, вдаються до призначення керівниками окупаційних адміністрацій осіб з Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід у Запорізькій області, без газу залишаться Енергодар, Мелітополь та Дніпрорудне, - ОВА