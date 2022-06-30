Моніторинг ООН підтвердив вбивства армією РФ мирних жителів у 30 містах України

Нова доповідь Моніторингової місії Управління ООН з прав людини щодо війни Росії проти України охоплює період з 24 лютого по 15 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст.

За цей час експерти ООН зафіксували загибель 3924 мирних жителів та поранення у 4444 людей. У доповіді зазначається, що однак реальна кількість жертв набагато вища, оскільки ці цифри включають лише ті випадки, які управлінню вдалося повністю підтвердити.

Члени моніторингової місії отримали дані про вбивства понад 300 мирних жителів у понад 30 містах України, скоєні, ймовірно, російськими військовими поза бойовими діями. Йдеться, зокрема, про розстріли машин біженців та про вбивства людей, яких росіяни підозрювали в роботі на ЗСУ. "Тільки у Бучі документально підтверджено, що не менше 50 цивільних осіб було вбито російськими збройними силами, коли місто знаходилося під їхньою окупацією", - йдеться у доповіді.

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ООН також відомо про 108 можливих випадків сексуального насильства, у тому числі 78 зґвалтувань. Експерти змогли підтвердити групові зґвалтування, тортури, примус до публічного роздягання та загрози сексуального насильства.

У доповіді також йдеться про порушення правил поводження з військовополоненими обома сторонами. ООН задокументувала випадки позасудових страт, тортур, поганого поводження та відмови у медичній допомозі.

В ООН стурбовані затриманнями та викраденнями, що відбуваються на захоплених російськими військами територіях. Експерти дізналися про 248 подібних випадків, шість жертв (одна жінка та п'ять чоловіків) було знайдено мертвими.

Моніторингова місія зафіксувала 12 випадків викрадення, здійснених українськими правоохоронними органами.

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