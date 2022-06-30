Туреччина працює над вирішенням проблеми "зернового коридору" через збалансовану політику, - Ердоган у розмові з Байденом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу на зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом заявив, що Анкара працює над вирішенням питання щодо вивезення зерна з України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Туреччина працює над вирішенням проблеми "зернового коридору" через збалансовану політику", - наводить агентство "Анадолу" слова Ердогана.

Турецький лідер висловив сподівання, що ці ініціативи дадуть результат.

Згідно з "Анадолу", Байден, зі свого боку, подякував Ердогану за його зусилля щодо пошуку вирішення питання з вивезенням зерна, а також за рішення Анкари підтримати заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

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