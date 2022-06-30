"Як оселедці в бочці", - батько ліквідованого в Україні солдата РФ скаржиться на негідне поховання сина

В Ростові окупантів, які знайшли свою смерть в Україні, поховали з порушенням норм: замість трьох могил на площу п’ять квадратних метрів запхали по шість поховань.

Про це пише видання "Ростов-газета", повідомляє Цензор.НЕТ.

До редакції звернувся батько одного з ліквідованих в Україні вояків. Чоловік боїться називати своє ім’я - в матеріалі його називають Володимиром Ніколаєвим. Він розповів, що його сина поховали у секторі Мужності на Алеї Героїв Північного цвинтаря. "Домовитися про це було дуже складно", - каже чоловік.

Та всі могили виявилися дуже тісно одна до одної. "Наших дітей поховали як оселедців у бочці", - каже ростовчанин.

"Уявляєте, якщо на 1,1 метр встановлювати пам’ятник, розрахований на стандартні півтора метри? Воно ж займе могили поруч, що лежать", - додає він.

При цьому перепоховати своїх синів батькам не дають можливості.

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В адміністрації цвинтаря чоловіку пояснили, що "так вийшло", і порадили звертатися до суду.

Журналістам причину того, що сталося, на цвинтарі пояснили словом "бардак". "За законом розміри могили – 1,5 метри на 2,3. Але чому вийшло інакше, я сказав би при особистій зустрічі. Телефоном побоююся говорити", - сказав співробітник управління кладовища.