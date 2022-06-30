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Продовжуємо санкції щодо транзиту в Калінінград, - прем'єр-міністр Литви Шимоніте

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Продовжуємо санкції щодо транзиту в Калінінград, - прем'єр-міністр Литви Шимоніте
Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте сказала, що країна продовжить виконання умов четвертого пакета санкцій ЄС і зупинить транзит до Калінінградської області інших товарів з 10 липня, коли санкції набудуть чинності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Так, як зараз здійснюємо санкції, які набули чинності з 17 червня", - сказала вона.

За словами прем'єра, клієнтів "Литовських залізниць" вже про це поінформовано.

"Перевізників інформували, що з 10 липня набувають чинності певні настанови щодо санкцій, щоб вони не вантажили вантаж після цієї дати", - додала Шмионіте.

Зазначається, що з 17 червня діють санкції ЄС на перевезення сталі та чорних металів через територію Литви у Калінінградську область. З 10 липня вступають обмеження на транзит цементу, алкоголю, товарів розкоші, а з 10 серпня – на вугілля та інше тверде викопне паливо.

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Топ коментарі

  • Инженегр Инженегрович 7a1e6572
    Маленькая (по площади) страна с огромной смелостью и самоуважением!
  • Галина Шалаева 6370bbe2
    У Литву обов'язково із родиною з'їздимо
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    С глубочайшим уважением отношусь к гордому литовскому народу и его лидерам. Различным европейским подху*ловникам есть с кого брать пример.
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