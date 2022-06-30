Росіяни обстріляли Чернігівщину, ймовірно, зі ствольної артилерії, - ОК "Північ"
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Між 10:27 та 10:35 30 червня на Чернігівщині зафіксовано три обстріли з території Російської Федерації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку оперативного командування "Північ", було чути чотири вибухи поблизу населеного пункту Грем'яч.
"Удруге у районі населеного пункту неподалік Грем'яча було зафіксовано ще два вибухи, ймовірно зі ствольної артилерії.
Три виходи та три приходи також ймовірно зі ствольної артилерії зафіксовано і в районі н.п Михальчина Слобода.
В усіх випадках обстріли велися з території Російської Федерації.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.