Нову партію протитанкової зброї та кулеметів готується надати Україні Швеція
3 94215
Уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр оборони Петер Гультквіст.
У пакеті передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування. За його словами, про цю зброю просила українська сторона.
Загальна вартість зброї та обладнання становить 500 млн шведських крон. Уряд має погодити рішення у четвер 30 червня.