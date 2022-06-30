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Нову партію протитанкової зброї та кулеметів готується надати Україні Швеція

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Нову партію протитанкової зброї та кулеметів готується надати Україні Швеція
Уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр оборони Петер Гультквіст.

У пакеті передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування. За його словами, про цю зброю просила українська сторона.

Загальна вартість зброї та обладнання становить 500 млн шведських крон. Уряд має погодити рішення у четвер 30 червня.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    По Зміїному так делікатно працювала тендітна українська Богдана. Ось така зброя потрібна Україні. Справка, 26 лютого було наказано оп Богдану знищити,щоб не потрапила до рук ворога. Дякую тим,хто наказ не виконав. Україна понад усе
  • частный сектор
  • Urs
    давайте густавов в третьей итерации, тогда дополнительно еще одну гранату можно носить ))
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