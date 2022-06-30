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Зеленський підписав закон про скасування нульового розмитнення, - Гетманцев

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Зеленський підписав закон про скасування нульового розмитнення, - Гетманцев
Президент 30 червня підписав закон (законопроєкт № 7418) "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування". Документ набуває чинності з 1 липня у повному обсязі.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт N7418 щодо відновлення імпортних податків підписано Президентом", - йдеться в повідомленні.

Закон відновлює мита, акцизи та 20% ПДВ на імпортні товари, що були скасовані у березні 2022 року. Це означає, що з 1 липня скасовується пільгове розмитнення авто.

"Нагадаю, що закон звільняє від будь-яких податків електрокари", - нагадав Гетманцев.

Читайте: Рада ухвалила законопроєкт, яким припиняється дія пільгового розмитнення автомобілів із 1 липня

Топ коментарі

  • Oleksandr Zabolotnyy
    а ти знаєш куди ті податки ідуть??????? оказується ми частину світу кормимо і могли б бути однією з багатших країн європи.... а живемо на рівні африки...самі дорогі авто в самій бідній країні- ппросто закрий хавало
  • Dmytro Bychovyy
    ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ" - ГЕТМАНЦЕВ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ
  • master dron
    Можно прожить без машины. И без телевизора. И без телефона.
    В каменном веке люди вон вообще без железа как-то жили.
    Хотите в каменный век?
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