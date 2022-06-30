Зеленський підписав закон про скасування нульового розмитнення, - Гетманцев

Президент 30 червня підписав закон (законопроєкт № 7418) "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування". Документ набуває чинності з 1 липня у повному обсязі.