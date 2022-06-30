На Запорізькій АЕС окупанти силою змушують осушити охолоджувальні басейни, - Енергоатом
Про це повідомляє НАК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.
"Загарбники жорстоко побили водолаза гідроцеху ЗАЕС Андрія Гончарука, якого з численними тілесними ушкодженнями вчора, 29 червня 2022 року, було доставлено до лікарні м. Енергодар", - йдеться у повідомленні.
В "Енергоатомі" нагадали, що окупанти готують на Запорізькій АЕС провокацію. Вони хочуть звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.
"Задля цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди", - йдеться у повідомленні.
Окупанти наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів та зупинці помп, які подають воду на системи безпеки енергоблоків. Це може загрожувати ядерній безпеці.
"Далі окупанти можуть накидати у бетонні чаші все що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю. А потім звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення цих "фактів"", - додали в "Енергоатомі".