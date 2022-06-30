Російський десантний катер, імовірно, підірвався біля Маріуполя, - Братчук
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Десантний катер російських окупантів проєкту "Акула" підірвався на міні біля окупованого м. Маріуполя Донецької області.
Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на неназвані джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Братчук зазначив, що ця інформація ще потребує підтвердження.
"Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Чекаємо на підтвердження", - написав Братчук.
Офіційного підтвердження інформації наразі немає.