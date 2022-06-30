350-400 тис. депортованих до РФ українців хочуть повернутися до країни, - Верещук

Загалом до Росії депортували 1 млн 200 тис. людей.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона нагадала, що незаконно депортовано до РФ 1 мільйон 200 тисяч українських громадян. "Ми знаємо, що щонайменше 350-400 тисяч людей хотіли б і за певних умов могли б повернутися до України. Ми сфокусували нашу увагу саме на них", - наголосила Верещук, зазначивши, що серед 1 млн 200 тис. депортованих є люди, які мають громадянство Росії або так званих ЛНР/ДНР і які не захочуть повертатися до України.

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За її словами, Державна міграційна служба у співпраці із Мінреінтеграції розробила проєкт урядової постанови та форму тимчасової посвідки на повернення українців. "Вона включатиме процес ідентифікації. Все відпрацьовано. Ми розуміємо, як ми будемо ідентифікувати таких осіб та найголовніше, ми розуміємо, як ми будемо верифікувати осіб, які приїхали", - сказала віцепрем'єр-міністр.

Водночас вона зазначила, що влада не виключає, що за такою процедурою на територію України спробує потрапити й ворог. "Для цього є СБУ, є спеціальні служби. Ми виходимо з того, що до нас їдуть громадяни України, але можливі різні випадки. Для цього є спецслужби. Вони будуть працювати так, як належить", - запевнила Верещук.

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