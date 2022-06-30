Майже 16 млн українців потребують гуманітарної допомоги, - ООН

Різних видів гуманітарної допомоги – від води до притулку - нині потребують майже 16 млн українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Оснат Лубрані на пресконференції.

"Майже 16 млн українців сьогодні потребують гуманітарної допомоги – води, їжі, допомоги з охороною здоров’я або даху над головою. Це консервативні цифри, які зараз переглядає ООН з нашими гуманітарними партнерами", - сказала Лубрані.

Вона також поінформувала, що більш як 6 млн людей наразі залишаються внутрішньо переміщеними особами, приблизно 5 млн людей повернулися додому, але багато з них усвідомлюють, що, можливо, їм знову доведеться виїжджати. Більш як 5,3 млн українців стали біженцями в інших країнах.

За словами гуманітарної координаторки ООН, вона не може назвати точну кількість зруйнованих лікарень, шкіл і домівок, "але це тисячі".

Лубрані нагадала, що із 24 лютого ООН разом з гуманітарними партнерами надали допомогу більш як 9 млн людей в кожному регіоні України, а майже 2 млн отримали грошову допомогу.

За її словами, гуманітарну допомогу українцям надають приблизно 300 організацій, з них майже 200 – це українські громадські організації. Вона також відзначила роботу тисяч українських волонтерів, які допомагають мешканцям різних регіонів.

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"Українці – це найперші рятівники, і вони дуже добре допомагають один одному", - зазначила гуманітарна координаторка ООН.

Водночас вона констатувала, що через небезпеку та перешкоди гуманітарні організації ООН не змогли привезти гуманітарну допомогу в Херсон, Маріуполь, не змогли сприяти тому, щоб сторони домовилися про безперешкодну евакуацію людей із Сєверодонецька у тому напрямку, в якому вони хотіли.

"Доступ до тих територій, які не контролює Україна, надважкий, іноді неможливий. Сторони не повинні ігнорувати свої обов’язки відповідно до міжнародного гуманітарного права. Сторони відповідають за кожне порушення прав людини… Вони мають забезпечити доступ гуманітарної допомоги до всіх сіл, міст і містечок і можливість виїхати для людей, якщо вони цього хочуть", - сказала Лубрані.

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