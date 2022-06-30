Лукашенко заявив Лаврову, що в Білорусі немає складів з ядерною зброєю

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагенство "Белта".

"Склади ядерних боєприпасів - у Росії, у нас їх немає. І, як Путін правильно сказав, у шести точках, шести країнах знаходяться їхні ядерні боєголовки", - сказав Лукашенко.

Він також додав, що Білорусь та Росія ще нібито не відповідали дзеркально на тренування західної авіації щодо застосування ядерної зброї, зроблено у цьому плані "лише пів кроку".

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