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Лукашенко заявив Лаврову, що в Білорусі немає складів з ядерною зброєю

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Лукашенко заявив Лаврову, що в Білорусі немає складів з ядерною зброєю
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагенство "Белта".

"Склади ядерних боєприпасів - у Росії, у нас їх немає. І, як Путін правильно сказав, у шести точках, шести країнах знаходяться їхні ядерні боєголовки", - сказав Лукашенко.

Він також додав, що Білорусь та Росія ще нібито не відповідали дзеркально на тренування західної авіації щодо застосування ядерної зброї, зроблено у цьому плані "лише пів кроку".

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Топ коментарі

  • Олег Карпов b569f323
  • Зэлэный_Змий
    І Лавров такий: "Як це нема? Ми ж на тому тижні завезли! Куди поділи?"
    А Лукашенко: "а я адкуль ведаю? каларадскі жук з'еў"
  • Перехватчик
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