"Газпром" вирішив не виплачувати дивіденди. Його акції після цього впали на 30%

Акціонери "Газпрому" на річних загальних зборах вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік. Вартість акцій компанії після цього впала на 30%.

Про рішення не виплачувати дивідеди повідомила пресслужба "Газпрому", інформує Цензор.НЕТ.

"Пріоритетами "Газпрому" в даний час є реалізація інвестиційної програми, включаючи газифікацію регіонів Російської Федерації, і підготовка до майбутньої зими. І, безумовно, ми маємо бути готові виконати зобов'язання щодо виплати податків у підвищеному розмірі", пояснив заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов.

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При цьому вартість акцій Газпрому впала на 30% від початку відкриття торгів на Московській фондовій біржі після відмови компанії виплатити дивіденди за 2021 рік. У наступні кілька годин ціна акцій дещо піднялася і падіння становило близько 27%, пише "Укрінформ".