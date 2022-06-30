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Столтенберг підтвердив, що наступний саміт НАТО відбудеться у Литві

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Столтенберг підтвердив, що наступний саміт НАТО відбудеться у Литві
Лідери НАТО на саміті у Мадриді офіційно ухвалили рішення про проведення наступного саміту у Вільнюсі наступного року.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками саміту лідерів Альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми зустрінемось у Вільнюсі з лідерами наступного року", - сказав він.

Через безпекову ситуацію Альянс вирішив провести черговий саміт вже наступного року, а не раз на два роки, як зазвичай.

При цьому місцем проведення обрали країну-члена, яка зіткнулася з погрозами з боку Росії.

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Топ коментарі

  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Есть такие ирландские юмористы, Foil, Arms and Hog. В их последнем скетче "мир в 2050" есть такая линия:

    "Я тут в Украине собрался отдохнуть"
    "В Киеве?"
    "В питере."
  • Amber
    От путлєр до того часу , точно ноги протягне 😠
  • vidasik
    Davno uze bylo jasno sto Vilniuse budet.Pogrozi s nix vsegda byli, nicego novogo nenado obracat vnimanija
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