Столтенберг підтвердив, що наступний саміт НАТО відбудеться у Литві

Лідери НАТО на саміті у Мадриді офіційно ухвалили рішення про проведення наступного саміту у Вільнюсі наступного року.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками саміту лідерів Альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми зустрінемось у Вільнюсі з лідерами наступного року", - сказав він.

Через безпекову ситуацію Альянс вирішив провести черговий саміт вже наступного року, а не раз на два роки, як зазвичай.

При цьому місцем проведення обрали країну-члена, яка зіткнулася з погрозами з боку Росії.

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