Росія звітує про знищення більшої кількості української техніки, ніж її існувало, - розслідування. ІНФОГРАФІКА

Журналісти вивчили щоденні брифінги представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова про війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування видання "Проект".

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Наприклад, Конашенков звітував про взяття більше одного разу 25 населених пунктів України. Найбільше разів - міста Кремінна на Луганщині.

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Міноборони РФ "малює" дані щодо знищеної української техніки, які інколи протирічать одне одному. Так, станом на 26 червня Конашенков повідомляв про 216 знищених українських літаків. Але стільки повітряних суден в України немає. Причому ці дані перевищують і дані самої РФ, яка перед активною війною заявляла, що в України всього 152 літаки.

Не сходиться й інформація щодо українських військовополонених: якщо порахувати кількість з усіх брифінгів Конашенкова до 2 березня, вийде 838 людей у полоні. Але сам спікер 2 березня заявляв про 572 полонених.

Такі ж дива стаються і щодо кількості загиблих українських бійців - їх, за підрахунком даних з щоденних брифінгів РФ, вже щонайменше 40 596.

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Також, за заявами Міноборони Росії, за перші 100 днів активної війни в Україні було знищено 39 тисяч "районів скупчення живої сили та техніки" та "опорних пунктів" українських військ. Однак кількість одиниць відзвітованої знищеної техніки значно менша, ніж згаданих "скупчень живої сили та техніки".











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