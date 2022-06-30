У Львові заборонили діяльність УПЦ МП
Про це повідомив депутат міськради Юрій Ломага, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення ухвалили на засідання 30 червня. Також під заборону потрапила Українська правовірна греко-католицька Церква "Група Догнала".
"Діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер, а враховуючи факти, які відбулись на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, зокрема, що стосується діяльності на території України Української православної Церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької Церкви "Група Догнала", яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі, з метою консолідації українського народу, ми ухвалили відповідне рішення", - написав Ломага.
Нагадаємо, 27 травня Українська православна церква Московського патріархату на Соборі прийняла рішення про адміністративне відокремлення від РПЦ, але "зі збереженням духовного спілкування".