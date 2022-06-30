У Львові заборонили діяльність УПЦ МП

Львівська міська рада заборонила діяльність на території міста Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомив депутат міськради Юрій Ломага, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалили на засідання 30 червня. Також під заборону потрапила Українська правовірна греко-католицька Церква "Група Догнала".

"Діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер, а враховуючи факти, які відбулись на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, зокрема, що стосується діяльності на території України Української православної Церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької Церкви "Група Догнала", яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі, з метою консолідації українського народу, ми ухвалили відповідне рішення", - написав Ломага.

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Нагадаємо, 27 травня Українська православна церква Московського патріархату на Соборі прийняла рішення про адміністративне відокремлення від РПЦ, але "зі збереженням духовного спілкування".