Правоохоронці з Бердянська здавали учасників АТО/ООС окупантам, - ДБР
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДБР.
"За даними досудового розслідування, правоохоронці відшукували службовий транспорт та табельну зброю за місцем проживання колег для подальшої передачі в незаконно створений силовий орган окупаційної влади РФ. А також інформували окупантів про адреси проживання учасників АТО/ООС періоду 2014-2021 років. Правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.
"Застерігаємо усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним", - наголосили у ДБР.