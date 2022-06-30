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Кулеба закликав африканські країни до тиску на РФ для розблокування експорту зерна

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Кулеба закликав африканські країни до тиску на РФ для розблокування експорту зерна
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ та всі африканські держави працювати разом і чинити тиск на Росію, щоб вона дозволила безпечний морський шлях для експорту українського продовольства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Час спливає не тільки для нас, але й для вас. І ми хочемо вирішити проблему протягом наступних кількох тижнів. Тривале блокування експорту продовольства з України підірве здатність наших фермерів продовжити збір нового врожаю та підвищить ризик переривання сільськогосподарського циклу України ще на рік. Це може поставити світ під загрозу багаторічної продовольчої кризи", - пояснив очільник МЗС.

Він додав, що багато з африканських держав уже працюють разом з Україною, щоб досягти вирішення цього питання з експортом продовольства.

За словами Кулеби, позиції африканських столиць впливають на позицію Росії.

"Україна продовжить тісно співпрацювати з усіма африканськими державами в найближчі дні та тижні, щоб забезпечити надходження всіх наших контрактних товарів на ваші ринки, а також для подолання глобальної продовольчої кризи, спровокованої безвідповідальними діями Росії", - підсумував міністр.

Читайте: Або ОБСЄ зупинить повноваження РФ, або дозволить Росії зруйнувати ОБСЄ, - Кулеба

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Топ коментарі

  • NewTroll
    Ага. Ща с копьями и луками нападут))))
  • Валентина Саюн c856325a
    Їх потрібно закликати не купляти вкрадене зерно або платити Україні.
  • Paul Foxen
    підходить до тебе якийсь тіп на вулиці, і каже купи телефон хороший новий, дешевше магазина. ти хочеш купити, але в той момент підбігає інший тіп і вимагає щоб ти не купляв, бо це бач твій телефон, і плати йому якщо хочеш телефон))
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