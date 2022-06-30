Греція готова надати кораблі для перевезення зерна з України, - Столтенберг
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Туреччина намагається бути посередником у домовленостях. Греція заявила, що готова надати кораблі, щоби вивезти зерно з України. Інші союзники залучені до різноманітних дипломатичних зусиль, щоб досягти угоди, яка дасть змогу кораблям з продовольством вийти з Чорного моря. Також Литва, Румунія та інші країни докладають зусиль, щоб використати наземні можливості та за допомогою залізниці перевезти продовольство наземними шляхами", - розповів він.
Водночас, продовжив Столтенберг, лідери країн-членів НАТО обговорили продовольчу кризу, створену Росією, та шляхи виходу з неї.
"Важливо, що союзники зустрілися, обговорили та обмінялися думками щодо зусиль, яких вони докладають, щоб вивезти якнайбільше зерна з України. Також важливо передати меседж, протилежний тому, що президент Путін і Китай говорять світу за допомогою їхніх кампаній дезінформації. Причина продовольчої кризи – не санкції НАТО, а війна президента Путіна. Найкраще рішення покласти край цій кризі – це завершити війну. І президент Путін може припинити війну завтра, вивівши свої війська", - додав генсек.