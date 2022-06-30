У РФ ухвалили закон про позасудове закриття ЗМІ за "фейки" та "дискредитацію" армії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт держдуми.
Зазначається, щомета закону - "дозволити російським компетентним органам оперативно відреагувати та дати дзеркальну відповідь на недружні дії" щодо російських ЗМІ за кордоном. Тепер генпрокурор рф та його заступники наділяються повноваженнями щодо заборони на території росії "діяльності іноземного ЗМІ при встановленні факту прийняття ворожих рішень іноземними державами щодо російських ЗМІ, які поширюються за кордоном".
Крім того, згідно із законом, при першому порушенні прокуратура вимагатиме від роскомнагляду призупинення діяльності ЗМІ на строк до трьох місяців, а у разі повторного — до шести місяців. Якщо за ці періоди ЗМІ усуває порушення, воно зможе відновити діяльність за рішенням РКН.
Законом передбачено, що у разі неодноразових порушень реєстрацію ЗМІ може бути визнано недійсною.