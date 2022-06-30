Йти з Лисичанська не плануємо, - Генштаб

Українські підрозділи не планують відступ від Лисичанська. Противник зараз не має успіху.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі в планах підрозділів, які виконують завдання з оборони населеного пункту Лисичанськ, немає відступати. Завдання виконують з оборони населеного пункту. Вранці противник також почав ведення штурмових дій з різних напрямків по наших оборонців. Війська виконують завдання, бій триває, на це час у противника успіху немає", - сказав Громов.

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