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Йти з Лисичанська не плануємо, - Генштаб

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Йти з Лисичанська не плануємо, - Генштаб
Українські підрозділи не планують відступ від Лисичанська. Противник зараз не має успіху.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі в планах підрозділів, які виконують завдання з оборони населеного пункту Лисичанськ, немає відступати. Завдання виконують з оборони населеного пункту. Вранці противник також почав ведення штурмових дій з різних напрямків по наших оборонців. Війська виконують завдання, бій триває, на це час у противника успіху немає", - сказав Громов.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
  • Amber
    Хлопці , молимось за Вас і успіху Вам в знищенні всіх орків на нашій
    землі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💪✊✊
  • Анатолий К 65c6a92d
    А звідки пишуть таке "пострижений" Матвєй? Як тільки не обсирали Порошенко, а він йде і навіть не оглядається на шавок. Порошенко за що не візьметься - там він сильний. А що візьметься Боневтік, то все перетворить в репаний і нікому не потрібний асфальт і російську мову.
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