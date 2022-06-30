НАТО збирається переозброїти Україну сучасною зброєю, - Столтенберг

Україна потребує сучасної зброї для боротьби з російською агресією, і НАТО надасть їй допомогу у переході від пострадянського озброєння на сучасні зразки зброї.

Про це сьогодні у Мадриді під час підсумкової пресконференції сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання щодо можливих поставок бойових танків західного зразка до України, заявив, що у держав Альянсу немає списку з видами озброєння, поставки якого в Україну виключені.

Генсек зазначив, що держави НАТО підтримують ідею передачі більш сучасного озброєння, зокрема західного, Україні.

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За його словами, оголошення про поставку нових партій озброєння були зроблені і на саміті в Мадриді. При цьому Столтенберг запевнив, що про жодні винятки у поставках не йдеться.

"НАТО зараз має завдання допомогти Україні з переходом на сучасне озброєння натівського зразка. І звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо з цього", - сказав він.

За його словами, держави НАТО розглядають широкий список озброєння натівського зразка і "це і є меседжем цього саміту".

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