США найближчими днями нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $800 млн, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що найближчими днями США оголосять про додаткову допомогу Україні у розмірі 800 млн доларів для України.

Про це повідмляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми надали Україні майже 7 млрд доларів допомоги у сфері безпеки з того часу, як я обійняв цю посаду. У наступні кілька днів ми маємо намір оголосити про 800 млн", - сказав він після закінчення саміта НАТО.

За словами Байдена, ця допомога включатиме для України "нові західні протиповітряні системи, більше артилерії та боєприпасів, радарні системи для артилерії, додаткові боєприпаси для HIMARS, зенітні установки".

Читайте: США збільшать військову присутність у Європі, - Байден