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Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією, - МЗС

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Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією, - МЗС
У відповідь на визнання т.зв. "незалежності" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Розглядаємо це рішення як недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Не маємо сумнівів, що сирійський режим намагається надати псевдосуб’єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів в Кремлі", - заявили в українському МЗС.

Українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

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Зазначається, що у зв’язку із злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу Україна закрила посольство в Дамаску іще в 2016 році, а також в 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Пора з Білоруським федеральним округом також розірвати відносини (*￣3￣)╭
  • Serhios Bond 5ae25a76
    Странно что они еще существуют, Асад - упьlряка такая же как и ху#ло.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Скора Ердоган прідьот-парядак навєдьот...
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