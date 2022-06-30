Україну підкорити неможливо, - Джонсон про втечу РФ з острова Зміїний

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що втеча російських військових зі стратегічної чорноморської території острова Зміїний свідчить, що Україну підкорити неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Якщо вам потрібні докази неймовірної здатності українців чинити опір, долати негаразди і відштовхувати росіян, подивіться на те, що сталося сьогодні на острові Зміїний, де Росії знову довелося поступитися", - сказав він.

Джонсон підкреслив, що в кінцевому підсумку главі Кремля Володимиру Путіну виявиться неможливим підпорядкувати собі країну, яка не визнає його правління.

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Нагадаємо, сьогодні українське командування повідомило, що російські окупанти покинули Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону. Зі свого боку РФ підтвердила, що вивела свої війська з острова і назвала це "кроком доброї волі".

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