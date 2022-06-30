Кулеба на тлі "жеста доброї волі" РФ закликав партнерів не боятися надавати Україні більше важкої зброї: "Щоб ми звільнили більше наших земель"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував відступ армії Росії з острова Зміїний.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер голови відомства.

"Після того, як Україна розгромила російських окупантів на острові Зміїний, вони подають свій відступ як "жест доброї волі". Вони завжди таким чином применшують свої поразки. Партнери не повинні боятися надавати Україні більше важкого озброєння, щоб ми звільнили більше наших земель", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 30 червня українське командування повідомило, що російські окупанти покинули Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону. Зі свого боку РФ підтвердила, що вивела свої війська з острова і назвала це "жестом доброї волі".

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