Новини • Війна

Росія через втрати в Україні знімає зі зберігання озброєння та військову техніку з найвіддаленіших регіонів, - Міноборони

12 18354
Росія через втрати в Україні знімає зі зберігання озброєння та військову техніку з найвіддаленіших регіонів, - Міноборони
Через втрати РФ знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, зокрема з найвіддаленіших регіонів, таких як Калінінградська область і острів Сахалін.

Про це повідомив на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для поповнення поточних втрат у техніці росіяни знімають зі зберігання необхідні зразки озброєння та військової техніки. Як стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, починаючи з квітня цього року на всій території Росії, включно з найвіддаленішими регіонами, такими як Калінінградська область, а також острів Сахалін, вживаються заходи щодо зняття зі зберігання, відновлення, підготовки до відправлення, транспортування до районів оперативного призначення, а також подальшого застосування Росією озброєння та техніки", - сказав Мотузяник.

Також читайте: Білорусь відправила чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ РФ, - Генштаб ЗСУ

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Чому Японія та Китай не йдуть звільняти свої території? Там же навіть спротиву майже не буде, ядерку все одно русня не використає
  • Small Jerboa
    "зняти зі зберігання":
    Відколупати заржавілі ворота складу.
    Подивитися скільки прицілів, двигунів, радіостанцій, ... вкрадено за 50 років.
    ЗАСТРІЛИТИСЯ начальнику складу!
  • Топ Ган
    ...незабаром
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини