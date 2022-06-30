Російський танкіст Куліков визнав у суді, що з танку обстрілював новобудову у Чернігові

Танкіст Михайло Куліков, який у лютому з танку обстрілював новобудову у Чернігові, визнав у суді свою провину.

Засідання пройшло сьогодні, 30 червня, у Деснянському районному суді Чернігова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ви визнаєте свою провину в обвинуваченні? - Так. - Повністю? - Так", - це єдиний коментар російського танкіста Михайла Кулікова у судовому засіданні.

Йому інкримінують обстріл з танку новобудови 26 лютого. Тоді ніхто не загинув і не травмувався, пошкоджене житло, а танк, де був Куліков та командир його батальйону Леонід Щьоткін, підбили українські військові.

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Щьоткіна встигли обміняти, а Куліков постав перед українським правосуддям у Деснянському районному суді Чернігова. Російські танкісти потрапили у полон 26 лютого на 3-й день війни. Їх обох у сараї поблизу свого будинку знайшла чернігівка Олена Савенок. Сьогодні її допитали у суді.

"Я ось так, а там сидять двоє хлопців, не наші. А потім пістолет на мене. Відкрила, а вони сидять. Як вони потрапили туди, у сарай, я навіть і не знаю", - розповіла Олена Савенок.

Ще один свідок у справі Володимир Кужіль. Він на вулиці Кільцевій побачив підбитий танк, а на зупинці біля нього - двох російських військових, які вже були у супроводі українських солдатів.

"Лежали на тротуарі біля них - два пістолети, два військові квитки та шприци з рідиною і набої до пістолетів. Я звернувся до одного з них, а він сказав, що з танку механік загинув, а він з Алтая і в нього двоє дітей", - говорить свідок Володимир Кужіль.

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Багатоповерхівка, яку обстріляли російські танкісти, - новобудова. Наслідки вже почали усувати.

"На момент удару квартира перебувала у власності "Форест-3". Крім цього було пошкоджено приміщення №15 технічного поверху, яке також у власності ТОВ "Форест- 3", - сказала представниця ТОВ "Форест-3 "Оксана Муляренко.

Михайла Кулікова судять за скоєння воєнного злочину, йому загрожує від 8 до 12 років за гратами. На наступному засіданні, 19 липня, мають заслуховувати експертів у справі.

Нагадаємо, 24 червня розпочався розгляд справи полоненого росіянина Михайла Кулікова, який з танку обстрілював новобудову у Чернігові.

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