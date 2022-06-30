У невизнаному Придністров'ї чоловіків нав'язливо агітують підписувати контракти із ЗС РФ, - ГУР
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ "ПМР", розповсюджуються через поштові скриньки та розміщені у місцях загального користування. При зверненні до центрів зайнятості чоловіків, військову службу за контрактом пропонують у першу чергу. На виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори, на яких представники пунктів відбору працівників до проходження військової служби за контрактом агітують.
З цією ж метою чиниться неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби.
Також тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру ВНЗ та були зараховані у запас з присвоєнням офіцерського звання.