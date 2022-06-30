Раніше Україна не мала шансів на НАТО, тепер потрібен проміжний етап, - Джонсон

До 24 лютого 2022 року, на переконання прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Україна не мала шансу приєднатися до НАТО.

Про це він заявив журналістам під час саміту НАТО у Мадриді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За його словами, привід для нападу на Україну, задекларований Кремлем, був неправдивим. "Тоді не було навіть думки про далекий шанс, що Україна зможе приєднатися до НАТО в осяжному майбутньому. Це всі знали. Це був абсолютний міф", - заявив він.

У відповіді на запитання "Європейської правди" він уточнив, що каже це, "щоби бути реалістичним". Однак зараз, за словами прем’єра, Україні треба рухатися до безпеки через проміжний етап.

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"Треба щоби західні влади запропонували Україні засоби військового стримування. Тобто треба, щоб Україна була настільки озброєна - натівською зброєю, доступом до розвідувальних даних, навчаннями тощо - щоби ніякий напад у майбутньому не розглядався. Це - перший етап", - пояснив він.

"А вже потім (після перемоги України та постачання до неї необхідної кількості зброї) можуть бути й інші пропозиції, наприклад, про НАТО. Але як проміжний варіант я би обрав це", - наголосив британський прем’єр.

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