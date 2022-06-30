Ракетний удар по Миколаєву: З-під завалів дістали тіло жінки, кількість жертв зросла до 7
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Під час розбору завалів будинку в Миколаєві, у який влучила російська ракета, знайшли тіло дівчини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Щойно, під час пошукових робіт та розбору конструкцій знищеної п`ятиповерхівки, рятувальниками виявлено тіло жінки.
Таким чином, станом на зараз вже 7 загиблих та 6 постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 червня рашисти обстріляли Миколаїв.
Стало відомо, що ракети влучили в житловий будинок. Всього окупанти випустили щонайменше 10 ракет за 30 хвилин.