Ракетний удар по Миколаєву: З-під завалів дістали тіло жінки, кількість жертв зросла до 7

Під час розбору завалів будинку в Миколаєві, у який влучила російська ракета, знайшли тіло дівчини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Щойно, під час пошукових робіт та розбору конструкцій знищеної п`ятиповерхівки, рятувальниками виявлено тіло жінки.



Таким чином, станом на зараз вже 7 загиблих та 6 постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня рашисти обстріляли Миколаїв.

Стало відомо, що ракети влучили в житловий будинок. Всього окупанти випустили щонайменше 10 ракет за 30 хвилин.

Також читайте: За добу ворог випустив по Миколаєву 10 ракет. Внаслідок влучання у багатоповерхівку - 6 загиблих та 6 потерпілих, - Кім