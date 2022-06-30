Кабмін дозволив нотаріусам посвідчувати операції з нерухомістю за довіреністю під час воєнного стану, - постанова

Кабінет Міністрів України вніс низку змін до порядку вчинення нотаріальних дій під час воєнного стану, дозволивши посвідчувати операції з нерухомістю за дорученням

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Згідно з постановою уряду №719, нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, іпотеки та іншого на підставі довіреності дозволено, якщо з моменту посвідчення довіреності до дня укладення договору не минув один місяць (або два місяці, якщо довіреність посвідчена консульством, дипломатичним представництвом України або відповідно до іноземного законодавства).

Якщо після посвідчення довіреності минуло більше часу, нотаріальні дії можливі в разі надання заяви довірителя про підтвердження дії документа.

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Постанова також свідчить, що довіреність має бути зареєстрована в Єдиному реєстрі довіреностей із внесенням до неї відповідних відомостей.

У документі зазначено, що нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомості, іпотеки, встановлення довірчої власності здійснюється за місцезнаходженням майна чи юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання однієї зі сторін договору.

Водночас забороняється нотаріальне посвідчення таких договорів до закінчення одного місяця з дня держреєстрації права власності, якщо його було набуто під час воєнного стану на підставі договору, передачі у власність юрособи як внесок до капіталу або виходу зі складу засновників юрособи.

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