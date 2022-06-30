Для вивозу зерна з України вже готові 20 кораблів, - Ердоган

Туреччина продовжує дипломатичні зусилля з метою відкриття коридорів для вивезення зерна з України, у регіоні вже є близько 20 кораблів, які готові виконувати цю місію.

Про це заявив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на пресконференції за результатами саміту НАТО в Мадриді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжимо підтримувати телефонну дипломатію з паном путіним і паном Зеленським. У нас є дорожня карта, реалізація якої розпочата. Ми намагатимемося запустити цей коридор якомога швидше. Ми маємо близько 20 кораблів у регіоні, які готові до вивозу зерна з України. Ми й надалі забезпечуватимемо розвантаження та доставку продукції в треті країни", - сказав Ердоган.

За словами Ердогана, наступні телефонні розмови із Президентом України та президентом росії він має намір провести в кінці цього тижня чи на початку наступного.

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