Ми не зважаємо на слова Путіна, оцінюємо тільки його дії, - Столтенберг
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на інтерв’ю Столтенберга CNN.
"Він (Путін - ред.) скоїв велику помилку. Він повністю недооцінив міць Збройних Сил України, сміливість української влади та українського народу, а також недооцінив єдність НАТО і партнерів у наданні підтримки Україні", - зазначив генсек Альянсу.
Він наголосив, що Росії не вдалося досягти однієї зі своїх цілей у війні в Україні - послабити НАТО.
"Один із його (Путіна - ред.) ключових меседжів на початку війни – він хотів менше НАТО. Він же запропонував підписати угоду про подальше нерозширення НАТО. Тепер же він має більше НАТО і двоє нових членів НАТО, зокрема Фінляндія з кордоном із Росією", – пояснив Столтенберг.
Генсек Альянсу зазначив, що не зважає на слова Путіна і буде "оцінювати його за діями": "Те, що він робить в Україні – це брутальне порушення міжнародного права. Це війна, яка призвела до багатьох поранених і загиблих цивільних та значних втрат".
Столтенберг підсумував, що в новій реальності Альянс наголошуватиме на посиленні присутності на східному фланзі і стримуванні – тобто запобіганні конфлікту, що НАТО і "робило останні понад 70 років".