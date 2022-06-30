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Швеція пообіцяла видати Туреччині 73 особи, яких звинувачують у тероризмі, - Ердоган

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Швеція пообіцяла видати Туреччині 73 особи, яких звинувачують у тероризмі, - Ердоган
Підписавши спільний меморандум, Швеція, Фінляндія та Туреччина домовилися про співпрацю у боротьбі з тероризмом та видачу осіб, яких звинувачують у тероризмі.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції в Мадриді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безперечно, меморандум є дипломатичною перемогою, досягнутою після важкого переговорного процесу. Туреччині пообіцяли повну співпрацю у питаннях PKK (Робітничої партії Курдистану - ред.) та її філій, солідарність у боротьбі, зобов’язання не підтримувати PYD/YPG (Партія демократичного союзу/ Загонів народної оборони - ред.) і FETÖ (організація, лідером якої є Фетуллах Гюлен - ред.), не мати ембарго в оборонній промисловості та посилити співпрацю, вжити заходів до екстрадиції злочинців-терористів, а Швеція пообіцяла видати 73 терориста", - повідомив Ердоган.

Він заявив, що Туреччина буде слідкувати за виконанням домовленостей.

"Ми зробимо всі наші кроки, щоб відповідним чином слідкувати за виконанням положень цього меморандуму", - сказав президент Туреччини.

За його словами, якщо положення меморандуму не будуть виконані, то процес прийняття до НАТО не завершиться і може тривати роками.

Як повідомлялося, Фінляндія та Швеція 18 травня офіційно подали заявку на вступ у НАТО, щоб посилити свою безпеку на тлі вторгнення росії в Україну. Для вступу всі 30 членів НАТО повинні схвалити це розширення. Туреччина на зустрічі послів НАТО заблокувала процес опрацювання цих заявок, пояснивши свою позицію питаннями безпеки, зокрема, підтримкою в країнах курдських організацій, які Туреччина вважає терористичними.

28 червня Фінляндія, Швеція та Туреччина оголосили про усунення суперечностей, пов'язаних із вступом до НАТО.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    Хз, ось вам і цінності, так Нехай щастить, але коли якийсь диктатор шантажує - сорі цінності почекають...
  • paul smith 155423ba
    Ой, как некрасиво...
    Или уже стойте на своём, или не стоило принимать этих людей вначале. Сейчас это выглядит, как обычная продажа. На что ещё будете готовы, когда хрен подкрадётся к заднице? Какой козырь оркам :"посмотрите-ка на эту гейропу, разве им можно верить?" Вот так и Штаты при выходе из Афгана потеряли доверие на всём ближнем востоке, если не сказать больше.
    Как-то не по людски, "у нас есть принципы, но если они вас не устраивают, у нас есть другие"
  • Stanislav Bryzhyk
    Між іншим, курди Україну з перших днів війни підтримали. Звісно, як могли. Отакі марксисти. А доля в них дуже сумна - народ, якого просто розвели на землю.
    На відміну від ердогана, який між Україною і ********** обрав "таааагииииииииил" і воровати зерно... І не треба казати - блаблабла Байрактар, ця компанія - шикарні, але це не підтримка держави, а приватне рішення однієї компанії (яка, між іншим, отримує шикарну рекламу свого БПЛА, бойову обкатку продукта і вагон замовлень).
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