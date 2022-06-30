Експравоохоронець здав окупантам списки колишніх колег і був призначений "начальником відділу поліції" у Вовчанську, - прокуратура
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що у тимчасово окупованому Вовчанську Чугуївського району колишній правоохоронець добровільно перейшов на бік країни-агресора. Чоловік передав окупантам списки правоохоронців, які покинули територію міста та тих, хто залишився", - йдеться у повідомленні.
За даними досудового слідства, підозрюваний також закликав своїх колишніх колег наслідувати його приклад і звинувачував у війні українську сторону. Після того, як правоохоронці зняли прапор РФ із будівлі поліції у Вовчанську та підняли прапор України, підозрюваний з окупантами приїхав до них додому та провів "обшук".
Наприкінці квітня окупанти призначили його начальником так званого відділу поліції у Вовчанську.