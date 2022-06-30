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Експравоохоронець здав окупантам списки колишніх колег і був призначений "начальником відділу поліції" у Вовчанську, - прокуратура

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Колишньому правоохоронцю, який добровільно перейшов на бік загарбників і став "начальником відділу поліції" у тимчасово окупованому Вовчанську Харківської області, заочно оголошено про підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Експравоохоронець здав окупантам списки колишніх колег і був призначений начальником відділу поліції у Вовчанську, - прокуратура 01

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у тимчасово окупованому Вовчанську Чугуївського району колишній правоохоронець добровільно перейшов на бік країни-агресора. Чоловік передав окупантам списки правоохоронців, які покинули територію міста та тих, хто залишився", - йдеться у повідомленні.

За даними досудового слідства, підозрюваний також закликав своїх колишніх колег наслідувати його приклад і звинувачував у війні українську сторону. Після того, як правоохоронці зняли прапор РФ із будівлі поліції у Вовчанську та підняли прапор України, підозрюваний з окупантами приїхав до них додому та провів "обшук".

Наприкінці квітня окупанти призначили його начальником так званого відділу поліції у Вовчанську.

Також читайте: Правоохоронці з Бердянська здавали учасників АТО/ООС окупантам, - ДБР

Топ коментарі

  • Red_Sky_On
    Навіщо морду лиця закривати? Може якась добра людина захоче зарізати цю собацюру, а при зустрічі не зможе впізнати....
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Євген Рибчинський

    @EugeneRibchins

    ·

    10 ч

    Або Труханова відсторонять, або винесуть вперед ногами. Кінчений ватник, якби не боявся розправи, давно здав би Одесу кацапні. Сьогодні він допустив до сесії депутатів ОПЗЖ і шарія. Якщо в СБУ ще залишилися притомні, негайно прибирайте колаборанта. Інакше це зроблять за вас!

  • Valter Valter
    Никогда не поверю что его коллеги не знали чем эта мразота дышит и куда клонит. Знали но молчали. К тому же не слышал чтобы наказали притом показательно перебежчиков еще с 2014 года. Вот вам и результат. Сколько людей погибло из-за попустительства властей даже думать страшно
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