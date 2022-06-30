Україна отримала €446,8 мільйона кредиту від Світового банку
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Зазначається, що Україна отримала кредит у рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні". Загальна сума становить 446,8 млн євро. У рамках цього фінансування гарантія Великої Британії становить 424,6 млн євро.
"В умовах війни Україні важливо зберегти потенціал, дієвість і стійкість державного управління. Залучені кошти дозволять забезпечити належне фінансування для працівників бюджетної сфери. Вдячні Уряду Великої Британії та команді Світового банку за підтримку України у цей важкий період нашої історії", - повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Також зазначається, що кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях.