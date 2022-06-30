Україна отримала €446,8 мільйона кредиту від Світового банку

Україна отримала від Світового банку кредит на суму 446,8 млн євро. Гарантія Великої Британії у рамках цього фінансування - 424,6 млн євро

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що Україна отримала кредит у рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні". Загальна сума становить 446,8 млн євро. У рамках цього фінансування гарантія Великої Британії становить 424,6 млн євро.

"В умовах війни Україні важливо зберегти потенціал, дієвість і стійкість державного управління. Залучені кошти дозволять забезпечити належне фінансування для працівників бюджетної сфери. Вдячні Уряду Великої Британії та команді Світового банку за підтримку України у цей важкий період нашої історії", - повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Також зазначається, що кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях.