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Усередині Лисичанська боїв немає, місто не оточене, - керівник Луганської ОВА Гайдай

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Усередині Лисичанська боїв немає, місто не оточене, - керівник Луганської ОВА Гайдай
Російські окупанти підходять до Лисичанська Луганської області з різних боків, проте місто не оточене.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці  голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни підходять до Лисичанська з різних боків. Рашисти звітують, що контролюють мало не половину міста, і що Лисичанськ оточений - це брехня", - зазначив він. 

Гайдай зазначив, що евакуація з міста поки що неможлива через потужні обстріли.

Також під'їзні дороги до Лисичанська окупанти мінують протитанковими мінами.

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Топ коментарі

  • Bird Jackdaw
    Я вражений від вас цензорята, то ви пригаєте до небес від успіху та одні прокьони від невдач і позазкові настрої, це війна панове тут буває різне
  • Maxim Ak-Murza
    Неоднозначную реакцию у меня Гайдай вызывает. Он на Малхасяна похож.
  • Олег Кущ 3c573107
    Следим за руками
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