Усередині Лисичанська боїв немає, місто не оточене, - керівник Луганської ОВА Гайдай
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Російські окупанти підходять до Лисичанська Луганської області з різних боків, проте місто не оточене.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Росіяни підходять до Лисичанська з різних боків. Рашисти звітують, що контролюють мало не половину міста, і що Лисичанськ оточений - це брехня", - зазначив він.
Гайдай зазначив, що евакуація з міста поки що неможлива через потужні обстріли.
Також під'їзні дороги до Лисичанська окупанти мінують протитанковими мінами.