Білорусь вводить безвізовий режим з Польщею
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі.
"З метою підтримки добросусідських відносин главою держави прийнято рішення про введення тимчасового безвізового порядку в'їзду для громадян Польщі. Нововведення діятиме з 00 години 1 липня по 31 грудня включно", - сказано в повідомленні.
Поляки зможуть перетинати кордон у пунктах пропуску на білорусько-польській ділянці без візи. Також, громадяни Польщі зможуть відвідувати прикордонну зону без пропуску. При в'їзді в Білорусь досить усно повідомити співробітнику органів прикордонної служби про намір відвідати прикордонну зону із зазначенням населених пунктів і мети їх відвідування.
Зазначається, що для безвізового в'їзду в Білорусь потрібно буде пред'явити дійсний документ для виїзду за кордон, зелену карту (при проходженні на автомобілі) і мати при собі медичну страховку.