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У нас багато однодумців у світі, - Путін

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У нас багато однодумців у світі, - Путін
Президент РФ Володимир Путін вважає, що Росія має багато однодумців, але вони бояться підняти голови і сказати про це вголос.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють  "РИА Новости"

Путін підкреслив:"Догматизм, тягар минулого, небажання дивитися правді у вічі неминуче підвищують ризик подальших непродуманих імпульсивних дій із боку Заходу.

Але одночасно ця ситуація відкриває для Росії наших однодумців у світі, а ви знаєте, що таких однодумців у нас дуже багато. Дехто боїться, щоправда, і голову підняти, і сказати про це вголос.

Їх багато, цих однодумців: держав, людей і народів, які хочуть йти власною дорогою, заснованою на принципах справжньої багатосторонності" .

Путін заявив, що ті, про кого він говорить, думають з Росією "приблизно в однаковому режимі" і думають так само, як і РФ.

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Что оно это ипанутое несёт. Хотя ватный скот схавает.
  • Paul Foxen
    расія, еритрея, сирія, їблорусь, кндр, сомалі, куба - Клуб Півнів
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Говорит, что дебилов хватает❗ И их так просто не искоренить
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