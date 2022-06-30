Росія пригрозила Болгарії розривом дипломатичних відносин, якщо та не перегляне рішення про вислання 70 дипломатів

Посол Росії в Болгарії Єлєонора Мітрофанова заявила, що Москва розглядає можливість розриву дипломатичних відносин із Софією в разі, якщо вона не скасує рішення про вислання 70 працівників російських дипломатичних представництв.

Про це Мітрофанова заявила в четверг в ефірі болгарського телеканалу BNT, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Відповідаючи на запитання, якою буде відповідь Росії на вислання дипломатів, вона сказала: "Москва ухвалить дуже кардинальні кроки. Це (вислання - ред.) не може пройти непоміченим". На уточнення, про що йдеться, Мітрофанова заявила: "Дипломатичні відносини можуть бути розірвані! Москва ухвалить рішення".

Крім того, болгарські ЗМІ у четвер повідомили про те, що Росія надіслала Болгарії ноту з вимогою скасувати рішення про вислання російських дипломатів за підозрою у шпигунстві. Пізніше існування такого звернення підтвердило і МЗС Болгарії.

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У ноті стверджується, що рішення має бути переглянуте до опівдня 1 липня, інакше "перед російським керівництвом буде негайно порушене питання про закриття посольства Російської Федерації у Республіці Болгарія".

МЗС Болгарії передало ноту канцелярії прем’єра й очікує на подальші дії.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков у вівторок оголосив про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю.