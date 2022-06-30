Окупанти обстріляли дві громади Сумської області, постраждалих немає, - Живицький
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Російські окупанти в четвер обстріляли дві громади Сумської області, без постраждалих.
як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Опівдні росіяни обстріляли території Білопільської громади, 20 мінометних пострілів. О першій годині дня, в районі с. Бояро-Лежачі Новослобідської громади зафіксували 15 кулеметних пострілів", - зазначив він.
За його словами, постраждалих і руйнувань немає.