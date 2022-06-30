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Нова стратегія НАТО безвідповідальна та заохочує конфлікти, - МЗС Китаю

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Нова стратегія НАТО безвідповідальна та заохочує конфлікти, - МЗС Китаю
Міністр закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що ухвалена на саміті в Мадриді нова стратегічна концепція НАТО "безвідповідальна" та "заохочує конфлікти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Ліцзянь сказав, що "так званий концептуальний документ про нову стратегію НАТО не бере до уваги факти".

На його думку, нова стратегія "помилково визначає Китай як країну, що є стратегічною проблемою, і очорнює зовнішню політику Китаю".

Представник КНР додав, що це "безвідповідально, заохочує конфлікти і сповнене мислення часів холодної війни та ідеологічних забобонів".

Нагадуємо, в ухваленому НАТО документі, зокрема, йдеться: "Заявлені Китайською Народною Республікою (КНР) амбіції та політика примусу кидають виклик нашим інтересам, безпеці та цінностям. КНР використовує широкий спектр політичних, економічних та військових інструментів для збільшення своєї глобальної присутності та проєктування могутності, зберігаючи, зокрема, непрозорість щодо своєї стратегії, намірів та військового нарощування".

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Топ коментарі

  • Anton Oliinyk
    еще у одних империалистов возгорание. тьфу блдь
  • Kitti Kitti
    иди пуховик сшей. Балбес
  • Paul Foxen
    дуже мирна країна - збирає армію щоб Тайвань захопити, мілітаризує нейтральні води Японського моря, і намагається бази будувати там. в камбоджі секретну базу будує, в арабських країнах секретні бази будує - ДУЖЕ НАЙУХ МИРНА країна!
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