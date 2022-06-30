5,5 млн внутрішніх переселенців повернулися до своїх домівок в Україні, - опитування
Про це йдеться у звіті опитування Міжнародної організації з міграції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Зазначається, що наразі внутрішніми переселенцями залишаються понад 6,2 мільйонів українців. За результатами опитування, яке провела МОМ, кількість повернень значно зросла — на 24% за останній місяць.
Крім того, близько 38% внутрішньо переміщених сімей із дітьми віком 5-17 років заявили, що їхні діти не мають повноцінного доступу до освіти.
Майже 15% серед тих внутрішніх переселенців, хто повернувся, вказали, що їхній будинок був пошкоджений внаслідок бойових дій.
Також майже кожна четверта людина (23%) в Україні змушена була припинити вживати ліки під час повномасштабної війни, оскільки вони були недоступними чи дуже дорогими.