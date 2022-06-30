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5,5 млн внутрішніх переселенців повернулися до своїх домівок в Україні, - опитування

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5,5 млн внутрішніх переселенців повернулися до своїх домівок в Україні, - опитування
В Україні понад 5,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб, які залишили житла після 24 лютого, повернулися до своїх домівок. Люди вертаються переважно на північ країни та у Київ.

Про це йдеться у звіті опитування Міжнародної організації з міграції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Зазначається, що наразі внутрішніми переселенцями залишаються понад 6,2 мільйонів українців. За результатами опитування, яке провела МОМ, кількість повернень значно зросла — на 24% за останній місяць.

Крім того, близько 38% внутрішньо переміщених сімей із дітьми віком 5-17 років заявили, що їхні діти не мають повноцінного доступу до освіти.

Майже 15% серед тих внутрішніх переселенців, хто повернувся, вказали, що їхній будинок був пошкоджений внаслідок бойових дій.

Також майже кожна четверта людина (23%) в Україні змушена була припинити вживати ліки під час повномасштабної війни, оскільки вони були недоступними чи дуже дорогими.

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Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Люди возвращаются ,но не все ,кому -то возвращаться некуда, кто-то нашёл хорошую работу,(женщины) кто пристроил детей в садики и школы и учит язык страны куда выехал ,к сожалению, вряд ли вернутся. Прогнозируют что около 5 миллионов не вернутся. А женщины которые нашли хорошую работу и жильё ещё и мужчин своих вывезут из Украины.
    Очень печально это.
  • 5 копійок
    На чужині не так гарно як здається.
  • belge
    Да-да.. Тебе вон аж из Америки печально..
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