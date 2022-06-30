Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом, - Данілов

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Допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом, - Данілов
В Україні закінчили перевірку Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей щодо загрози з Білорусі. Однак найскладніша ситуація в Лисичанську, непроста - біля Ізюму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, сьогодні було засідання ставки верховного головнокомандувача. Обговорювали ситуацію по всьому фронту.

"Ми свідомі того, які плани є у РФ, чим вони на сьогодні мають займатися. Нам надходить допомога, але не в тій кількості, щоб у нас був паритет у важкому озброєнні. Але думаю, що найближчим часом цей паритет буде досягнуто", - сказав Данілов.

Він нагадав, що ракетні обстріли ведуться з Каспія, Криму, території Білорусі, РФ. Ворог підступний і може вразити будь-яке місто нашої країни, не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде, додав секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо зупинити війну без згоди українців, то громадяни продовжать воювати без влади, - Данілов

Топ коментарі

  • kelt kant
    мерзота ЗЕлена, краще скажіть чому ви вбивали 3 роки поспіль власне українське виробництво новітньої зброї??? Де наші дивізіони з Богданами 155 мм? Де Нептуни? Де Вільхи?? Вони не гірші, ба навіть кращі по показниках, ніж інші аналоги. Ви спеціально роззброювали країну, натомість встилали дороги щоб окупанту було зручніше... Це на вашій совісті всі окуповані та зруйновані міста, всі вбиті українці!!! Нема вам, виродки, прощення!
  • 5 копійок
    На дай не звикай. Потрібно своє мати.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Скільки ви будете направляти бидломасу в бік західних країн, що мол вони не дають в достатній кількості зброї? Візьміть свою із-під асфальту, куди ви її закатали! Витратили всі бюджетні гроші, час і ще звинувачують когось, а не себе. Дістали вже бариги і брехуни, а точніше вороги України.
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