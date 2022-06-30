Німеччина боїться військового конфлікту з РФ через дії Литви щодо Калінінграда, – Spiegel

За даними Spiegel, уряд Німеччини обурений діями Литви, яка обмежила транзит підсанкційних вантажів залізницею до Калінінграда з інших регіонів Росії і назад. У ФРН побоюються, що німецькі солдати, які базуються в Литві, можуть бути втягнуті у можливий військовий конфлікт з РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Берлін не поділяє думку литовців про те, що транзит підсанкційних товарів до Калінінграда не має здійснюватися через територію ЄС. "Це транспорт із Росії до Росії. Це дозволено", – вважають в уряді Німеччини.

У Берліні побоюються ескалації конфлікту із Росією. Там вважають, що Москва може застосувати силу для створення наземного коридору. Канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що однією з його найважливіших цілей є запобігання перетворенню НАТО на партію війни. У Литві дислокуються німецькі солдати, які можуть бути залучені до можливого конфлікту.

30 червня литовські урядовці заявили: "Німці чинять тиск на Єврокомісію, щоб санкції не поширювалися на Калінінград. Вони побоюються, що їхні солдати можуть вплутатися у військовий конфлікт і дати себе залякати Росії".

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Вже майже два тижні Єврокомісія та Литва обговорюють, чи підпадають транзитні товари для Калінінграда під санкції ЄС.

Рішення Брюсселя з цього питання має бути готове до 10 липня, коли набуть чинності наступні санкції, повідомляє видання. Литва наполягає на дотриманні закону під час тлумачення санкцій. "Ми не змінили свого ставлення, ЄС змінив", – кажуть у Вільнюсі.

Ще у квітні Єврокомісія запевнила, що санкції також застосовуватимуться до транзиту до Калінінграда і з нього — "щоразу, коли товари з Росії перетинають кордон ЄС як залізницею, так і сушею", зазначає Spiegel.

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