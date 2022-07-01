800 американських компаній готові виготовляти зброю для України, - CNN

За даними CNN, Пентагон розглядає пропозиції американських комерційних компаній щодо виробництва озброєнь для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Пентагон наразі розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо інноваційної зброї, яку вони могли б розробити та виготовити для використання Україною у боротьбі проти російської агресії. Очікується, що найближчими тижнями Пентагон ухвалить рішення про те, які саме ідеї він розвиватиме.

Запит міністерства до компаній включав засоби протиповітряної оборони, протитанкові, протипіхотні, берегові, безпілотні авіаційні системи, контрбатарейний та захищений зв'язок.

При цьому Пентагон розглядає потенційні пропозиції, які можуть бути реалізовані менш ніж за 30, а також проекти, на втілення яких знадобиться понад 180 днів. Він також просить компанії докладно описати, на який тип повітряної, наземної чи морської платформи може бути поставлена їхня зброя, і чи є вже щось у виробництві.

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"Зокрема, міністерство вивчає варіанти, які дозволили б прискорити виробництво та збільшити потужність промислової бази для зброї та спорядження, які можна було б швидко експортувати, розгортати з мінімальною підготовкою та які довели свою ефективність на полі бою", – йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.